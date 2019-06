MALTA - ROMANIA 0-4 | Reactia lui Puscas dupa dubla: "Suntem la mana noastra! De acum, ne gandim la Euro de tineret" Ce a spus Tatarusanu

Romania a castigat in Malta si spera in continuare la calificarea la UEFA EURO 2020.

Atacantul Romaniei, George Puscas, a reusit o dubla in partida din Malta, castigata cu 4-0 de nationala Romaniei. El urmeaza sa plece in cantonamentul nationalei Romaniei de tineret pentru EURO Under21.

"Ma simt foarte fericit, orice gol la echipa nationala e o mandrie. Sunt fericit pentru aceasta victorie. Acum ma pot gandi la Campionatul European de tineret. Am trecut cu bine, sunt 4 puncte importante.



Trebuie sa mergem acolo (la Euro) increzatori, sa fim constienti ca ne putem bate puternice de acolo.



Va fi o absenta importanta (Chipciu, cu Spania). Nu ar trebui sa ne facem calcule, deocamdata suntem la mana noastra. Daca batem in continuare, va fi un final fericit pentru noi. A intervenit si oboseala, am alergat mult, au avut si ei ocazii, dar pana la urma a fost rezultatul dorit.



E o mandrie, jucam pentru tara noastra si pentru suporterii care vin sa ne sustina peste tot. Nu cred ca trebuie sa ne gandim la Spania, la final vom face calculele" a spus George Puscas pentru Pro TV.

Tatarusanu: "Vrem 4 puncte in urmatoarele 2 meciuri"

Capitanul nationalei la meciul din Malta, Ciprian Tatarusanu, spera ca Romania sa fie neinvinsa si in urmatoarele 2 partide de pe teren propriu, cu Spania si Malta.

"Trebuie sa ne simtim bine, a fost un meci dificil in Norvegia si am reusit sa obtinem un punct desi am facut un meci prost. Au fost parade normale pentru un portar cu experienta mea. E normal sa facem calcule, acum avem acasa 2 meciuri din care speram sa obtinem 4 puncte. Echipele aflate in cursa inca au sanse.



Eu cred ca avem jucatori destul de valorosi sa inlocuim pe oricine. Chipciu a jucat foarte bine cu Norvegia, si astazi a jucat bine in ciuda rosului. Sunt sigur ca antrenorul il poate inlocui. La calitatile pe care le are, (Ianis Hagi) s-a descurcat normal" a spus Ciprian Tatarusanu.