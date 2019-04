Gabriel Chirea despre secretoasa vanzare a drepturilor TV pentru Liga 1: "Oferta AL FORNO de la Gino Iorgulescu"

In timp ce Consiliul Concurentei se uita prin alte depozite, LPF a dat drepturile TV ale Ligii 1, pentru urmatoarele 5 sezoane, „pe sub tejghea”.

Dupa ce Dumitru Dragomir, fostul sef LPF, a fost pus sub acuzare de DNA pentru ca ar fi incheiat contracte de sponsorizare cu partenerul LPF la drepturile TV, procurorii crezand ca era vorba de “comisioane de intermediere”, in 2014, dupa alegerea lui Gino Iorgulescu, situatia s-a schimbat radical. Dar nu in bine. Drepturile TV au fost incredintate direct catre Intel Sky Broadcast Ltd., o companie off-shore din Malta, infiintata pe 1 octombrie 2013 si al carui administrator era Olga Zakimatova, cetatean rus, in spatele careia mai multe personaje din fotbalul romanesc au dezvaluit ca s-ar fi aflat fostul finantator al celor de la CFR Cluj, Arpad Paszkany. Dupa cateva intarzieri in privinta platii ratelor aferente, a fost nevoie de implicarea financiara a celor mai mari doua companii de cablu, care detineau fiecare mai multe televiziuni de sport, pentru ca intelegerea sa nu colapseze.



In aprilie 2019, cand toata lumea astepta o reintoarcere pe calea, daca nu a legalitatii, cel putin a moralitatii, LPF a anuntat ca a dat deja drepturile TV, pentru urmatoarele 5 sezoane, catre RCS-RDS (detinatoarea DigiSport), Telekom Romania (detinatoarea TelekomSport) si Clever Media (detinatoarea Look TV). Adica, nu se schimba nimic, meciurile se vor vedea pe aceleasi posturi ca in prezent. Ca si pana acum, toti cablistii vor transmite toate meciurile, pentru a scadea cheltuielile de transmisie, iar audientele vor fi minime si spectatorii nu vor avea niciun motiv sa mai vina la stadion. Dar domnul Iorgulescu este multumit de „afacere”, neincercand macar sa afle, in urma unei licitatii transparente, daca ar fi putut sau nu sa adune in fiecare sezon mai mult decat cele 27,5 milioane de euro+TVA.

In ianuarie 2011, potrivit unei propuneri de angajament supusa dezbaterii publice initiata de Consiliul Concurentei, drepturile comerciale, printre care cele de transmisie radio-TV aferente meciurilor LPF din Liga 1, trebuiau sa se vanda prin licitatie deschisa, incepand cu sezonul 2011 - 2012. Era o decizie asumata de FRF si LPF pentru remedierea mediului concurential posibil a fi afectat ca urmare a modului in care erau vandute drepturile comerciale asupra competitiilor fotbalistice. Dupa declansarea unei investigatii din partea Consiliului Concurentei, in aprilie 2009, LPF isi luase angajamentul ferm ca "toate drepturile comerciale (drepturi de transmisie radio-TV, prin internet, prin telefonie mobila, drepturi de marketing sportiv etc.) aferente meciurilor organizate de Liga Profesionista de Fotbal in cadrul campionatului national al Ligii 1 incepand cu sezonul 2011-2012 se vor vinde prin licitatie deschisa, transparenta si nediscriminatorie". La ultimele doua licitatii, LPF (prin indolenta, i s-a adaugat si Consiliul Concurentei) pare ca si-a bagat picioarele in ea de concurenta loiala.

Cererea pe care am trimis-o miercuri, 16 ianuarie 2019, ora 13.13, pe adresa de email a departamentului de relatii cu presa din cadrul Consiliului Concurentei, in care voiam sa stim „daca exista suspiciuni ca intre aceste companii ar putea exista o intelegere anticoncurentiala de tip cartel, care sa limiteze artificial concurenta, sa creasca preturile produselor sau sa evite constrangerile generate de o concurenta loiala”, dar si „daca Consiliul Concurentei a investigat, investigheaza sau urmeaza sa investigheze modul de atribuire pentru drepturile TV ale meciurilor de fotbal din Liga 1 si relatiile concurentiale dintre posturile care transmit meciurile”, a ramas fara raspuns timp de 3 luni. In conditiile acestea, poate ca nu ar fi deplasat ca LPF sa pregateasca o loja cocheta dedicata institutiei domnului Chiritoiu la meciurile din Liga 1...

P.S. - Trezit parca dintr-o lunga hibernare, domnul Gino Iorgulescu mai are doua idei genialissime pentru imbunatatirea rapida a fotbalului romanesc:

1. Renuntarea la modificarea „Regulii U21”, care prevede ca din sezonul viitor fiecare club din Liga 1 trebuie sa aiba titulari minim 2 jucatori eligibili pentru selectionarea la reprezentativa de tineret a Romaniei (fata de unul singur, in acest sezon), convins poate ca echipele romanesti pot aduce brazilieni si francezi de nationala, si nu de mana a 15-a. De parca acesti 2 tineri jucatori ar putea strica in vreun fel "stilul de joc", "ritmul" si "tactica", care sunt sublime in Liga 1, dar lipsesc cu desavarsire.

2. LPF a solicitat FRF introducerea (printre criteriile de obtinere a licentei pentru Liga 1) detinerii unui contract pentru a putea evolua pe un teren din localitatea respectivei echipe care ar urma sa promoveze, in conditiile in care nici macar FCSB, vicecampioana Romaniei, nu are propria arena si a fost nevoita de cateva ori sa joace in alt oras decat Bucuresti. Poate ca LPF ar creste nivelul competitiei, daca ar introducerea obligativitatea prezentarii de garantii bancare, ca sa nu nu mai existe jucatori neplatiti cu anii.

Vivantul domn Iorgulescu in actiune...