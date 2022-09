Italia - România, 19:30, pe PRO Arena și VOYO! Ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial de fotbal feminin

România ocupă locul trei în grupa G, cu 19 puncte, dar nu mai are șanse pentru un loc care ar duce la barajul pentru calificare. Chiar dacă va câștiga în fața Italiei, liderul din această grupă, România are nevoie de un succes al Moldovei cu Elveția (ocupanta locului doi).

În caz de egalitate de puncte, Elveția are avantajul golaverajului, dar și pe cel al meciurilor directe.

De partea cealaltă, Italia este pe primul loc, cu 24 de puncte, cu două mai mult față de Elveția, iar o victorie le-ar asigura italiencelor calificarea directă la turneul final.

”Când joci cu un adversar puternic nu ai nevoie de antrenor, n-ai nevoie de alte lucruri să te motiveze! Jucăm cu echipa de pe primul loc și consider că avem un exemplu foarte bun pe care ar trebui să îl urmăm și mâine seară: meciul cu Elveția de la București, în care am condus până în minutul 76, am avut o atitudine extrem de bună, iar tactica pe care am abordat-o împreună cu fetele a fost una în care am mizat pe unitatea echipei! În plus, fiind ultimul joc din această campanie, ne dorim mult să o încheiem într-un mod pozitiv”, a spus selecționerul Cristi Dulca.

Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin, Grupa G:

1. Italia - 24p

2. Elveția - 22p

3. România - 19p

4. Croația - 7p

5. Lituania - 5p

6. Moldova - 1p