Motivul pentru care Ionut Radu nu a fost convocat! "Eu i-am spus lui Contra sa nu-l aduca la lot!"

Ionut Radu (22 de ani), titular la Genoa in Serie A, nu a fost convocat la nationala pentru meciurile cu Suedia si Spania.

Cosmin Contra a surprins pe toata lumea cand i-a convocat pe Tatarusanu, Silviu Lung Jr. si Florin Nita, lasandu-l in afara lotului pe cel mai in forma goalkeeper roman al momentului, Ionut Radu.

Contactat de ProSport, Leo Toader, antrenorul cu portarii de la nationala a marturisit ca el i-a spus selectionerului ca Ionut Radu nu trebuie adus pentru meciurile cu Suedia si Spania.

"Acest portar este un baiat cu mult bun simt si nu a deranjat pe nimeni la echipa nationala. Nici vorba sa se certe cu Cosmin Contra.

Eu am fost cel care am gandit că nu este bine sa il aducem acum la lot pe Radu, deoarece i-am vrut binele. Ce sa faca el la lot pentru ultimele doua partide? El oricum nu juca daca venea, deoarece se stia clar ca titular este Ciprian Tatarusanu. In momentul in care noi il convocasem la lot pe Ionut Radu, la meciurile cu Malta si Norvegia, Geona si-a schimbat antrenorul. A fost un mare dezavantaj pentru el.

Acum am considerat ca este bine sa ii las posibilitatae sa stea cat mai mult sub atentia lui Thiago Motta", a declarat Leo Toader, pentru sursa citata.

De asemenea, antrenorul cu portarii spune ca selectionerul Contra este cel care a avut, totusi, decizia finala in privinta convocarii lui Ionut Radu.

Leo Toader e de parere ca viitorul nationale sta in tanarul goalkeeper, avand in vedere ca Tatarusanu nu prinde echipa la Lyon.

"Oricum eu sunt sigur că viitorul nationalei Romaniei sta in Ionut Radu, deoarece lui Tatarusanu o sa ii fie din ce in ce mai greu sa apere titular la lot, daca nu joaca titular la echipa lui de club. El stie foarte bine ca postura de la Lyon il dezavantajeaza foarte rau.

Consider ca viitorul nationalei Romaniei sta in Ionut Radu, dar si Silviu Lung Jr. a început sa apere din ce in ce mai bine, iar el este foarte apreciat in Turcia. Am fost acolo si l-am urmarit pe Silvica", a adaugat acesta.