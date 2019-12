KO BRUTAL dat de Andrei Stoica in urma cu cateva minute! Adversarul nu a mai putut sta in picioare! VIDEO

Din articol Vezi mai jos lovitura de KO:

Andrei Stoica a reusit un KO fantastic in prima runda in fata brazilianului Anderson Silva, in meciul de kickbox disputat in cadrul circuitului ONE FC. Gala a avut loc in Kuala Lumpur, Malaesia, si face parte din promotia ONE, cea mai puternica din Asia si una dintre cele mai tari promotii din lume.

Mister KO si-a respectat porecla si a reusit un KO in prima runda a meciului, dupa un croseu de stanga ce l-a ametit pe Silva, urmand apoi o directa de dreapta ce a incheiat meciul.

Pentru Andrei este a doua victorie la rand in aceasta promotie, dupa ce l-a mai invins in aprilie pe marocanul El Bouni la puncte, si al 29-lea KO din cariera. Romanul a ajuns la 50 de victorii in 63 de meciuri disputate.

