Liverpool și Real Madrid se întâlnesc sâmbătă în finala Ligii Campionilor, pe ”Stade de France” din Paris, într-un meci care va fi transmis în format LIVE TEXT de sport.ro începând cu ora 22.

* Omagiu al lui Liverpool pentru fanii decedați în tragedia de pe Heysel

Liverpool FC will remember the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium this Sunday, 37 years to the day since the tragedy.