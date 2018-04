Motivul pentru care a fost ELIMINAT Guardiola! Cuvintele care l-au trimis in tribuna: ce i-a spus antrenorul lui City

Manchester City 1-2 Liverpool / Echipa lui Guardiola paraseste UEFA Champions League dupa 1-5 la general cu Liverpool.

"Cormoranii" au castigat in tur cu 3-0 si s-au impus si in returul sferturilor Ligii, scor 2-1. Guardiola a fost eliminat de arbitrul spaniol Mateu Lahoz chiar inainte de finalul primei reprize.

La conferinta de presa de la finalul partidei, antrenorul lui City s-a declarat indignat si surprins de decizia conationalului sau.



"I-am spus doar ca a fost gol, nu l-am insultat. Am fost politicos, corect, dar Mateu Lahoz e un tip mai special, ii place sa fie diferit, sa fie special... Am jucat excelent in prima repriza, dar, la fel ca-n sezonul trecut, unele decizii au un impact urias. Stiu ce s-a intamplat la Monaco in sezonul trecut si ca e un arbitru care vede lucrurile diferit de fata cum le vad ceilalti oameni. E prea mult sa ma elimini deoarece n-am zic nimic gresit. Dar il stiu din Spania si nu ma surprinde", a declarat Guardiola la finalul meciului.