Gica Popescu considera ca Barcelona nu merita sa fie in finala: "A socat pe toata lumea scorul. Eu la 4-2 am inchis televizorul, m-am culcat"

Gica Popescu considera ca un loc in finala Champions League pentru Barcelona ar fi fost nemeritat.

Fostul fundas central al Barcelonei, Gica Popescu (52 de ani ), a declarat ca echipa de pe Camp Nou nu merita sa joace finala in urma jocului prestat contra lu Bayern. Acesta a spus ca a ramas socat in urma aflarii rezultatului. Despre finala Champions League, Popescu crede ca oricare dintre cele doua finaliste ar putea castiga prestigiosul trofeu.

Popescu a fost capitanul Barcelonei in perioada 1995-1997.

"Nu e o surpriza finala in sine, pentru ca sunt doua echipe pe care le vedeam in primele patru. Mi-ar fi placut sa nu fie Bayern Munchen si sa fie Barcelona, dar nu merita. Asa cum a jucat, Barcelona nu merita sa fie in aceasta finala. Sunt cele mai bune echipe din acest ultim tronson de Champions League, ma refer la acest play-off. Sunt echipele care au jucat foarte bine si care meritau sa fie în finala. Cred că oricare dintre cele doua echipe ar castiga, putem spune ca e campioana meritorie anul acesta. La ce forta are in atac Parisul… eu merg pe mana lor. PSG are o forta ofensiva incredibila. Bayern pare ca o masina, are o forta incredibila. Stai sa vedem. O finala nu se joaca, se castiga. Sa vedem!

Gica Popescu a povestit ca nu a mai vrut sa urmareasca umilinta Barcelonei si a inchis televizorul la scorul de 4-2 pentru Bayern:

"A socat pe toata lumea scorul, Barcelona – Bayern 2-8. Eu la 4-2 am inchis televizorul, m-am culcat. Dimineata, cand m-am trezit, asteptam sa fie un 5-4 pentru Barca sau lovituri de departajare. Am intrebat niste prieteni cat s-a terminat si am crezut ca fac misto de mine, ca glumesc. A fost una dintre cele mai usturatoare, daca nu chiar cea mai usturatoare infrangere din istoria clubului. La echipa de talia Barcelonei, intr-o faza superioara din Champions League, o diferenta atat de mare doare”, a spus Gica Popescu la ProSport.