"E momentul lor sa treaca mai departe!" Analiza super-meciurilor din Champions League! Care sunt favoritele 

Mironica a avut super-invitati in ultima editie din SuperLive!

Aurel Ticleanu si Tibi Curt au fost invitatii lui Mihai Mironica in cea mai recenta editie de SuperLive, acolo unde s-au analizat meciurile din sferturile de finala Champions League.

"Bayern, inca de pe vremea in care jucam eu era o echipa foarte puternica, exact cum e si acum. Au o politica prin care pot trece proba timpului, aduc jucatori la conducere si reusesc sa pastreze un echilibru.

Anul trecut au jucat finala Champions League, toti se gandeau ca o vor castiga si anul acesta, pana la accidentarea lui Lewandowski. De la accidentarea lui, nu mai merg ca pana acum si cred ca daca anul trecut a fost suficient scorul de 1-0 pentru a castiga, de data asta, si daca vor castiga cu 1-0 la Paris, nu va fi de ajuns", a spus Aurel Ticleanu.

Intrebati despre 'dubla' dintre Manchester City si Borussia Dortmund, cei doi au comentat situatia celor doua cluburi si si-au ales favorita.

"Dortmund e un club care isi accepta limitele, are un grup de scouteri extraordinari, vaneaza talentele nemaipomenite, le da sansa sa joace la un nivel ridicat. De exemplu acest Haaland, care are doar 20 de ani si pleaca peste un an, doi, pe sume colosale.

City, care isi doreste foarte tare, de aceea a fost adus Guardiola, pentru a castiga Champions League, nu reuseste sa treaca de faza sferturilor. Cred ca de aceasta data are sanse mari", a declarat Aurel Ticleanu.

"Cred ca Haaland nu si-a pierdut foamea de gol, probabil l-a pierdut in ultimele meciuri, insa daca va fi in situatia de a marca, probabil ca o va face. Consider ca City va merge mai departe, au experienta necesara si cred ca a sosit momentul ca ei sa treaca mai departe in aceasta etapa", a spus si Tibi Curt.

In ceea ce priveste meciul dintre Liverpool si Real Madrid de pe Anfield, Curt o da favorita pe echipa lui Zidane, iar unul dintre principalele argumente este absenta fanilor din tribune: "E clar ca Real e pe o linie ascendenta, un trend foarte bun, jocul lor arata mult mai bine de cand s-a regasit linia de mijloc: Kroos, Casemiro, Modric. E o echipa mult mai sigura.

Cred ca un mare avantaj pe care il vor avea, fata de un sezon normal, e ca la Liverpool va fi stadionul gol. Au pierdut foarte mult prin faptul ca oamenii au fost opriti sa mai mearga la meciuri".