Final de foc in Liga 2! Sase echipe se vor bate la promovare, dupa ce punctele vor fi injumatatite! Care este programul

FRF a decis, impreuna cu echipele participante, modalitatea prin care sezonul actual din Liga 2 se va incheia.

Oficialii federatiei au avut o intalnire cu reprezentantii cluburilor, carora le-au fost prezentate 3 scenarii, toate supuse la vot. Cluburile au decis sa puna in aplicare scenariul 3, cu play-off de 6 echipe, cu injumatatirea punctelor, dar si fara retrogradare, informeaza liga2.prosport.ro.

Cele 3 scenarii:

1. Disputarea tuturor celor 14 etape ramase din retur

2. Play-off cu primele 6 clasate (care au depus dosarul de licentiere pentru Liga 1) si play-out in doua grupe de cate alte 6 echipe. Ultimele doua clasate in cele doua serii urmau sa retrogradeze in Liga 3, iar formatiile de pe locul 5 ar fi jucat un meci de baraj pentru mentinerea in Liga 2.

3. Play-off cu primele 6 clasate (care au depus dosarul de licentiere pentru Liga 1) si inghetarea sezonului pentru restul cluburilor, fara retrogradare.

Majoritatea a decis, iar scenariul 3 va fi pus in aplicare

Pentru scenariul 1 a fost votat de Dunarea Calarasi, UTA Arad si Metaloglobus s-au abtinut, iar celelalte 15 cluburi au votat pentru ultimul scenariu.

UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, Campionii FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid vor merge in play-off si se vor lupta pentru primele doua locuri direct promovabile si locul de baraj de promovare.

Fiecare echipa va juca 5 meciuri, cate unul cu fiecare adversara din play-off. Primele doua clasate in prezent (UTA si Mioveni) vor juca 3 meciuri pe teren propriu.

Play-off-ul ar urma sa inceapa pe 4 iulie.

Clasament actual:

UTA Arad 50p

CS Mioveni 39p

Turris Turnu Magurele 39p

FC Arges 38p

Petrolul Ploiesti 38p

Rapid 37p