Patronul lui FCU și-ar dori ca fanii să fie mai aproape de echipă în aceste momente dificile pe care le traversează.

Mititelu, atac la adresa fanilor lui FCU

„Un adevăr care e crunt. Craiova are suporteri de rezultat. Ăștia sunt... Restul sunt o mie, două care au venit peste tot cu noi... restul sunt suporteri de rezultat. Și nu numai la noi, că și la cealaltă echipă, care ne-a furat o mare parte din suporteri, e același lucru.

La Craiova când nu ai rezultate... suporterii stau acasă. Încep să critice, ei sunt foarte pricepuți la fotbal, ei știu ce trebuie făcut: bagă-l pe ăla, schimbă-l pe ăla. Ăla e prost, ăla e bun. În toată România e acest fenomen, mai ale în sud”, a spus Adrian Mititelu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

FCU Craiova ocupă locul 14 în Superliga, cu 16 puncte, la egalitate cu UTA Arad, ocupanta locului 15 (retrogradabil).

Adrian Mititelu l-a ofertat pe Vasile Miriuță

Adrian Mititelu nu a numit un nou antrenor după plecarea lui Marius Croitoru, în urmă cu o lună, echipa fiind pregătită de „cuplul” Paul Răducan - Florin Drăgan. Vasile Miriuță a dezvăluit că a fost dorit la FCU, însă a preferat să rămână la Minau Baia Mare.

„Am avut ofertă foarte bună de la FCU Craiova, înainte de a-l pune pe Croitoru. Dar mă știți foarte bine, nu ies prin presă să-mi fac reclamă. Reclama mi-o fac aici la Baia Mare, la mine la echipă.

Am avut o ofertă clară pe masă foarte bună și am refuzat pentru că m-am înhămat la un proiect la Baia Mare, cu niște oameni minunați. Anul ăsta să rămânem în Divizia B și la anul să atacăm promovarea. Am avut și alte oferte, dar îmi doresc să rămân la Baia Mare și să facem performanță aici.

Nu m-ar interesa la ora actuală o ofertă. Poate pe viitor. Dar îmi doresc să reușesc la Baia Mare, să facem la mine acasă o echipă foarte puternică”, a declarat Vasile Miriuță la Ora Exactă în Sport, pe PRO ARENA.