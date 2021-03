Suporterii din DDB i-au decis viitorul lui Jerry Gane! Care este ultima solutie in obtinerea baniilor pentru licenta si ce spun de antrenor

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Dinamo se afla intr-o criza financiara si nesportiva nemaintalnita in istoria clubului, iar fanii actionari de la DDB incearca sa salveze clubul care este cu un picior in prapastie. Echipa antrenata de Jerry Gane nu a mai invins pe nimeni pe 7 etape, atunci cand se impunea la Arad, 1-0, in fata formatiei locale, UTA.

Totusi, dinamovistii pastreaza sanse la castigarea Cupei Romaniei, unde se afla in semifinale, alaturi de CSU Craiova, Viitorul Pandurii Tg-Jiu si Astra Giurgiu. Aflata pe locul 13 in campionat, Dinamo va intalni in urmatoarea etapa pe FC Arges, una dintre revelatiie actualului sezon, alaturi de UTA, fiind aproape de playoff, in ciuda faptului ca este echipa nou-promovata.

Aceasta partida ar putea fi ultima pentru Jerry Gane, antrenorul pare ca a pierdut creditul pe care il avea de la suporteri, dupa cum anunta chiar o postare a Peluzei Catalin Hildan.

"Cautam antrenor si in acelasi timp cautam bani pentru licenta. Si nu mai avem nopti pana nu le vom gasi si rezolva pe toate", se arata in ultima postare a PCH-ului.