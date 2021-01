Sunt tot mai mari sansele ca FCSB sa piarda cu 3-0 meciul cu Astra! Motivul pentru care planul ros-albastrilor nu se aplica in aceasta situatie

Echipa antrenata de Toni Petrea este foarte aproape de a pierde cu 3-0 primul meci al anului.

Ros-albastrii nu au varianta de a solicita amanarea meciului cu Astra, intrucat conform regulamentului acest lucru se poate face doar in cazul in care echipa se confrunta cu mai multe cazuri de COVID-19.

Astfel, in conditiile in care ancheta epidemiologica efectuata de DSP nu se finalizeaza decat in ziua meciului, singura sansa a echipei lui Becali este sa obtine o derogare de la aceasta institutie.

Ar mai fi existat o varianta ca FCSB-ul sa nu piarda acest meci la 'masa verde'. Conform ultimelor reglementari din Romania, persoanele care au fost infectate cu acest virus nu mai sunt nevoite sa faca niciun test timp de 90 de zile.

Astfel, intrucat cea mai mare parte a jucatorilor si a staff-ului a trecut prin aceasta boala, ros-albastrii ar fi putut fi salvati de aceasta reglementare.

Insa, cazurile respective au fost confirmate in prima jumatate a lunii septembrie, astfel incat au trecut mai mult de 90 de zile de atunci.

Totusi, finantatorul echipei, Gigi Becali, este sigur ca echipa sa va primi in cele din urma derogarea de la DSP si astfel nu va mai fi nevoie sa intre in carantina si va putea juca meciul cu Astra.

De asemenea, Liga Profesionista de Fotbal a explicat ca nu este de competenta ei sa acorde o derogare, ci Guvernul trebuie sa faca acest lucru.