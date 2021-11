Iordănescu a dezvăluit ce l-a determinat să plece de la FCSB: „Am primit un răspuns umilitor! Dacă aș fi continuat, aș fi făcut rău oamenilor din jur!”

Edi Iordănescu și Gigi Becali au încetat colaborarea după doar trei luni. Antrenorul a renunțat să o mai pregătească pe FCSB, nemulțumit de declarațiile publice ale lui Gigi Becali.

Tehnicianul a precizat că în momentul în care omul de afaceri a susținut că nu dă doi bani pe contractul lui Iordănescu și pe clauza sa a fost declanșator pentru a pleca de la gruparea roș-albastră.

„Aș fi acceptat multe prezențe ale dânsului în spațiul public, atât timp cât nu critică jucătorii. Ce m-a deranjat a fost când a zis că face ceva pe contractul meu, a fost o promisiune între noi. E vorba de cuvânt de onoare, că ne-am făcut promisiuni, ne-am strâns mâna. Și am considerat că nu a dat doi bani pe ce ne-am promis.

Am simțit nevoia să iau poziție, am făcut acea adresă, iar răspunsul a fost unul umilitor, după care nu am mai spus nimic. M-am autoizolat, am avut amicalul cu echipa, urmate de acele mesaje fără număr. Niciodată nu le voi lansa în spațiul public, sunt lucruri grave. Au fost jignitoare, le-am luat personal, dar nici măcar aia nu m-a făcut să renunț. Lumea vorbește de clauză și înțeleg și sunt oameni care ar fi vrut ca eu să iau banii și să dau o lecție. Dacă eu continuam aș fi făcut foarte mult rău oamenilor din jur. Toți cei implicați ar fi căzut la mijloc.

Mai bine mă sacrific eu, oricum nu mai aveam viață lungă după luările de poziții pe care le-a avut dânsul în utlima vreme”, a declarat Edi Iordănescu la digisport.

Edi Iordănescu a lămurit că situația când a plecat de la CFR Cluj este cu totul diferită față de cea de acum.

„La CFR mi-a încetat contractul, eu nu am avut nicio reacție. Mi-au încetat contractul și mi-au achitat clauza respectivă. Niciun moment nu am sperat la această clauză, eu mi-am dorit doar să impun ceva pentru a-mi face meseria”, a explicat Edi Iordănescu.