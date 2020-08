Intalnire de GRADUL ZERO intre fanii-actionari si investitorii spanioli de la Dinamo! Anuntul facut de DDB 

Noii investitori de la Dinamo au organizat o conferinta de presa prin care l-au prezentat pe Cosmin Contra ca noul antrenor al clubul.

In cadrul conferintei de presa a aparut si actionarul majoritar, Pablo Cortacero, cel care a cumparat pachetul de actiuni de la Ionut Negoita.

In ciuda faptului ca a aparut public pentru prima data, Cortacero nu s-a intalnit inca cu fanii-actionari din DDB, asa cum acestia au cerut in repetate randuri. Cu toate astea, in cursul saptamanii urmatoare, oficialii clubului se vor intalni cu reprezentantii DBB, dupa cum au anuntat chiar ei pe pagina de Facebook printr-un comunicat oficial.

"Anuntul aparut ieri seara pe pagina FC Dinamo Bucuresti ne-a surprins placut, mai ales ca o intalnire cu actionarul majoritar al clubului a fost dorinta noastra de la bun inceput.

Imediat dupa anuntul public, am transmis conducerii clubului faptul ca multi dintre membrii boardului sunt in imposibilitatea de de a fi prezenti la Bucuresti, intr-un timp atat de scurt.

Cristi Hildan, de exemplu, are un meci de rugby la Brasov, contra Universitatii Cluj, chiar astazi de la ora 15:30 (meciul este transmis pe TVR1)

De comun acord cu conducerea clubului, am stabilit ca aceasta intalnire, intre reprezentantii suporterilor si actionarul majoritar, sa aiba loc intr-una din zilele urmatoare.

Ambele parti isi doresc o intalnire fara presiunea timpului, in care sa putem pune bazele unui proiect solid, care sa readuca Dinamo acolo unde ii este locul.

Il asiguram pe actionarul majoritar ca va gasi intotdeauna in noi un partener de dialog.

Salutam cu incredere instalarea lui Cosmin Contra ca antrenor si transferurile din ultimele zile. Suntem convinsi ca Dinamo a inceput sa se ridice.

Doar Dinamo Bucuresti!", se arata in comunicatul DDB.