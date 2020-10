INCREDIBIL! Un nou caz Tucudean in Liga 1? Ce jucator de la Universitatea Craiova are probleme cardiace

Dupa ce George Tucudean (29 de ani) si-a anuntat retragerea din cariera de fotbalist, asta dupa ce i-au fost depistate probleme cardiace, un nou fotbalist din Liga 1 este aproape de a face un lucru asemanator.

Mihai Roman, jucatorul Universitatii Craiova trece printr-o situatie cumplita. In luna februarie, acestuia i-au fost gasite probleme cardiace, iar medicii i-au recomandat fotbalistului sa nu mai intre pe terenul de fotbal, conform celor de la Fanatik.

Fotbalistul a fost consultat de unul din cei mai buni specialisti din lume, la o clinica din Padova, Italia. Aceste controale au decurs in vara acestui an, iar doctorii i-au transmis lui Mihai Roman ca nu ar fi bine ca el sa mai evolueze pe teren. Jucatorul nici nu a vrut sa auda de un asemenea lucru, dorind sa joace in continuare si sa nu se retraga, iar fotbalistul doreste sa faca investigatii suplimentare.

Chiar inainte de meciul din prima etapa contra celor de la Gaz Metan Medias, lui Mihai Roman i-au fost gasite niste extrasistole.

"Este adevarat ca mi s-au descoperit niste extrasistole. Va dati seama, sper sa nu fie nimic serios. Poate ca este ceva asemanator cu ceea ce a avut Tucudean, dar astept rezultatele analizelor."

"Nu ma antrenez in acest moment, doar stau si astept. Cu Tucudean nu am vorbit pentru ca nici eu nu stiu prea multe. Astept si sper sa pot reveni pe teren cat mai repede", a spus Mihai Roman pentru Fanatik.