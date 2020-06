FCSB - Clinceni, LIVETEXT de la 11:30 | Ros-albastrii cauta revansa pentru meciul din campionat in cel de-al doilea amical inainte de reluarea Ligii 1 | Echipa de start a FCSB

Dupa infrangerea cu Voluntari, FCSB se pregateste de cel de-al doilea amical inainte de restartul Ligii 1.

Echipa de start:

FCSB: Vlad - Popescu, Planic, Nedelcu, Pantiru - Oaida, Filip, Olaru - Man, Tanase, Coman

FCSB se pregateste de revansa cu Clinceni din cel de-al doilea amical, care se va disputa la baza din Berceni. Meciul se va desfasura in conditii maxime de siguranta, cu acces limitat, asa cum s-a intamplat si la meciul cu Voluntari.

Partida ar putea fi arbitrata tot de Alexandru Tudor, cel care a condus de la centru si amicalul cu Voluntari, pierdut de FCSB cu 2-0. Alaturi de Tudor, tusier a fost Mihai Pintilii, impreuna cu un reprezentant al ilfovenilor.

Reamintim ca FCSB s-a intalnit cu Academica Clinceni in Liga 1 in sezonul regulat, acolo unde ros-albastrii s-au impus cu 3-0 in meciul tur, insa in returul de pe Arena Nationala s-au incurcat, iar meciul s-a incheiat 0-0.

Desi meciul trecut nu s-a putut baza pe Valentin Cretu, care a fost accidentat si l-a 'reprofilat' pe Nedelcu, Vintila ar putea sa il foloseasca pe Cretu in aceasta partida, care ar fi revenit la antrenamente si ar fi apt de joc.

Echipa de start trimisa de Vintila in teren la amicalul cu Voluntari:

Vlad - Popescu, Planic, Nedelcu, Pantiru - Oaida, Filip, Olaru - Man, Tanase, Coman.