Becali negociaza cu o echipa din Statele Unite.

Everton, echipa lui Ancelotti, a incercat sa-l ia pe Coman, insa Becali a refuzat oferta englezilor.



Coman poate ajunge la fosta echipa a lui Kaka din America.



Orlando, locul in care s-a nascut actorul Wesley Snipes, poate deveni noua casa a lui Coman. Mitrita il asteapta pe Coman in State, iar Becali negociaza de zor cu americanii.



"Am cerut 10 milioane pe 60%. Am marit oferta!", a spus Gigi Becali