EXCLUSIV | „Nu l-am văzut niciodată trist pe Todoran”. Dezvăluiri despre actualul antrenor de la FCSB

Nana Falemi a fost coleg cu Dinu Todoran la Petrolul Ploiești și a dezvăluit la Ora Exactă în Sport, moderată de Ioana Cosma, cum este actualul antrenor al FCSB-ului în afara terenului.

Gigi Becali a surprins pe toată lumea acum două luni, când a anunțat public că l-a sunat pe Dinu Todoran pentru a-l instala la echipa a doua, dar pentru că se afla la biserică, a fost numit antrenor principal la FCSB.

Nana Falemi a fost coleg trei ani la Petrolul Ploiești cu Dinu Todoran, iar acesta a dezvăluit că actualul tehnician al FCSB-ului era mereu cu zâmbetul pe buze.

Falemi: „E un om inteligent, cu o inimă foarte bună și un foarte bun coleg”



„Cu Todoran am jucat împreună trei ani la Petrolul, am fost colegi. A fost o perioadă foarte frumoasă. Acum cateva luni m-a sunat și am vorbit cu el pentru că o cunoștintă de-ale lui voia să facă un interviu cu mine. E genul de tip foate vesel, cu glumele la el, și foarte bine dispus. Nu l-am văzut niciodată trist.

E foarte inteligent, cu o inimă bună și un foarte bun coleg. La început era rebel și încerca foarte multe lucruri, îi plăceau foarte mult acțiunile individuale la mijlocul terenului. Atât Ion Marin, cât și Ioan Andone, îl făceau să ia cele mai bune decizii. De multe ori încerca să dribleze la mijlocul terenului și nu îi ieșea, era foarte tânăr și nu avea un fizic foarte puternic.

I-a plăcut foarte mult Ion Marin. Ion Marin ne-a crescut pe noi la Petrolul și cu siguranță influența lui Ion Marin asupra generației noastre a păstrat-o cu el”, a declarat Nana Falemi, la Ora Exactă în Sport.

Fostul jucător camerunez susține că Dinu Todoran nu este conflictual, iar acest lucru se vede și în declarațiile de la conferința de presă.

„Nu opune rezistență la presiuni”



„Todoran nu e genul de om care să opună rezistență la presiuni, el o lasă să treacă. Când presa încearcă să pună presiune, dacă își asumă rezultatul, el din prima spune 'eu sunt vinovat', lar după ce Gigi Becali a anunțat public că face schimbările, spune 'nu este treaba mea'”, a precizat Falemi.

Tweet FCSB Dinu Todoran Nana Falemi Citeste si: Romanii joaca la PRO TV: Steaua Rosie Belgrad - CFR Cluj, marti, de la 10 seara. Bucurati-va de fotbal!