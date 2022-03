Constantin Budescu a vorbit despre plecarea de la FCSB! Cum este relația sa cu Gigi Becali, care nu l-a mai dorit la echipă 

Mijlocașul a acceptat să revină la FCSB după experiența de la Damac, semnând pe unul dintre cele mai mari salarii din lotul echipei lui Gigi Becali. Prestațiile sale au fost departe de cele din primul mandat în tricoul roș-albaștrilor, iar patronul s-a arătat nemulțumit de acest lucru.

Finanțatorul echipei a anunțat în iarnă că nu îl va mai păstra la echipă pe Budescu, în contextul în care încearcă să scape de salariile mari, nejustificate, din lot, încercând să 'scape' și de Claudiu Keșeru, adus și el în condiții similare. Budescu și-a reziliat contractul și a semnat, la scurt timp, cu FC Voluntari.

Constantin Budescu a dezvăluit care este relația sa cu Gigi Becali

Mijlocașul român a vorbit despre plecarea de la FCSB, dezvăluind că nu regretă decizia de a se întoarce la gruparea roș-albastră, punctând că și-a făcut treaba cât mai bine la echipă. Totodată, Budescu a vorbit și despre relația pe care o are cu Gigi Becali, care nu a dorit să îl mai păstreze la echipă și a declarat că a rămas într-o relație de prietenie cu patronul.

„Nu regret că am mers la FCSB. Am zis să mai încerc o dată, din păcate n-a fost… N-am fost îndepărtat. Am avut o discuție cu Gigi Becali și am ajuns la un acord.

Chiar suntem prieteni și pot vorbi oricând cu dânsul, nu ne-am certat. Au mai apărut minciuni, că m-aș fi certat cu cineva. Nu-mi place să mă cert. Mi-am făcut treaba cât am putut de bine la FCSB”, a declarat Constantin Budescu la Digi Sport.

1.1 milioane de euro este cota lui Constantin Budescu conform Transfermarkt.

Un singur gol a reușit mijlocașul în 11 meciuri jucate pentru FCSB în acest sezon.

Declarațiile făcute de Gigi Becali în urmă cu patru luni

„Am vorbit cu Budescu și i-am spus „bă, spune-mi ce bani vrei, ca să încheiem”. O să discutăm și cu Keșeru ca să încheiem cu el. Și o să jucăm cu jucătorii ăia, locul 5,7, 9, 10 , ce o vrea Dumnezeu. Cum să te bați în Europa dacă te bate Sepsi? Pe noi Sepsi ne-a bătut aseară, nu am făcut egal, că trebuia să fie 2-3 la 0.

Nu vreau să mă cert cu Budescu. Clar nu o să mai joace la noi. Dar este un salariu mare. Vreau să restrâng. Am luat banii pe Man și Moruțan, mai pot să trăiesc doi ani. Dar, la revedere, eu bani de la mine din buzunar nu mai bag. Vând tot, tot ce e de vânzare vând imediat”, a spus Gigi Becali la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.