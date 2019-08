Chiar se poate intampla asa ceva in realitate?! COMEDIA de la Dinamo lovested in nou! Jucatorul care a fost chemat inapoi la club doar ca sa fie vandut

Dupa un start bun de campionat cu Chindia, Neicutescu a fost chemat inapoi de Dinamo.

Imprumutul la Targoviste i-a fost anulat. Neicutescu nu va apuca, insa, sa joace pentru 'caini'. Conform Fanatik, alb-rosiii urmeaza sa-l vanda la nou-promovata din Polonia LKS Lods in schimbul a 120 000 de euro. 10% din suma va ajunge la Chindia.

Rechemat saptamana trecuta din imprumutul la Targoviste, Neicutescu nu a jucat cu Poli Iasi. Nu va fi in lot nici la meciul cu Chindia, de azi. Dinamo nu il foloseste pentru a-l putea vinde in Polonia. Regulamentele internationale nu permit ca un fotbalist sa joace la mai mult de doua echipe intr-un sezon, iar Neicutescu a facut-o deja in acest campionat pentru Chindia.

Dinamovistii sunt neplatiti de doua luni, astfel ca transferul lui Neicutescu ar rezolva in mare parte problema financiara de moment in Stefan cel Mare.