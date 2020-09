BREAKING NEWS! Gabi Eneche a SEMNAT cu FCSB! Transfer de ULTIMA ORA: fostul jucator al ros-albastrilor vine sa il ajute pe Gigi Becali in Europa League

Gabi Enache a semnat cu FCSB.

FCSB este decimata de coronavirus, iar astazi a fost anuntat faptul ca si Dennis Man si Florin Tanase au iesit pozitivi. Fotbalistul roman a semnat o intelegere valabila pe 1 an cu echipa lui Gigi Becali. Enache a venit din postura de jucator liber de contract. Jucatorul in varsta de 30 de ani si-a reziliat contractul in septembrie cu Qyzyljar. Anamaria Prodan il impresariaza si l-a convins pe Enache sa il ajute pe Gigi Becali.

El a mai jucat pentru FCSB in perioada 2016-2018. FCSB i-a platit Astrei in acel an 500 de mii de euro pentru transferul sau.

Anamaria Prodan a confirmat transferul.

"Da, a semnat acum. A semnat cu FCSB!", a declarat Anamaria Prodan la Ora Exacta in Sport.