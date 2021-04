FCSB a ajuns la hotelul din Craiova cu un autocar inchiriat! Motivul pentru care ros-albastrii nu au mers cu autocarul oficial

Universitatea Craiova si FCSB se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul patru din playoff!

Ros-albastrii s-au deplasat la Craiova pentru meciul de pe Ion Oblemenco si sunt obligati sa castige pentru a reveni pe primul loc in playoff, dupa ce CFR Cluj s-a impus cu 2-0 in fata lui Botosani.

Echipa lui Toni Petrea a ales sa mearga spre hotel cu un autocar inchiriat, nu cu cel al echpei, iar sursele www.sport.ro informeaza ca alegerea a fost facut de teama ca acesta sa nu fie vandalizat de suporterii craioveni.

FCSB vine dupa infrangerea cu Sepsi din ultima etapa, in timp ce Craiova este neinvinsa din luna februarie, iar in ultima etapa a castigat cu 2-1 in Gruia, pe terenul lui CFR Cluj.