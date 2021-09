BREAKING NEWS | Alertă cu bombă la Arena Națională! Fotbaliștii, nevoiți să treacă printr-un filtru de control

Cu o oră înainte de startul meciului, polițiștii au primit o alertă cu bombă la Arena Națională. Din motive de securitate, polițișitii au hotărât ca toate mașinile care ajung la stadion să treacă printr-un filtru antitero.

Inclusiv autocarul celor de la FCBS a fost verificat. Jucătorii au trebuit și ei să treacă prin rigorile controlului. Vlad s-a arătat vizibil deranjat de rigurozitatea cu care este verificat de jandarmi.

Control pirotehnic la Arena. Jandarmii controleaza si mecanismele de sub masina sa descopere obiecte pirotehnice cu o oglinda specială pic.twitter.com/49uwh84EUq — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) September 12, 2021

El este căpitanul celor de la FCSB în derby-ul cu Dinamo. Ce se întâmplă cu Budescu

În lipsa lui Florin Tănase, accidentat, banderola va sta pe brațul lui Andrei Miron, stoperul roș-albaștrilor adus sezonul trecut de la FC Botoșani.

Așa cum www.sport.ro v-a anunțat în urmă cu câteva zile, staff-ul vicecampioanei a decis ca Miron să fie liderul din teren. (Mai multe detalii AICI!)

FCSB - Dinamo | Încă un episod din „Eternul Derby”



Dario Bonetti, antrenorul lui Dinamo, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că în derby-ul cu FCSB jucătorii săi trebuie să dea totul, dacă se poate chiar şi 101%.

„Ştim că este o partidă importantă, dar diferită de toate celelalte, chiar dacă punctele puse în joc sunt aceleaşi. Suntem pregătiţi să dăm tot ce avem mai bun din noi. Nu avem nicio îndoială că suporterii noştri vor susţine foarte puternic echipa, pentru ei simţim şi mai mult responsabilitatea. Trebuie să dăm totul, dacă se poate 101%. Întâlnim un adversar cu adevărat puternic, clasamentul nu oglindeşte însă valoarea celor de la FCSB. Dar considerăm că şi noi suntem în aceeaşi situaţie, locul din clasament nu arată unde am fi putut să fim cu câteva puncte în plus. Dar ăsta este fotbalul, fiecare meci are o istorie diferită. Vedem ce va fi mâine, noi vom încerca să scriem încă o pagină importantă în istoria clubului nostru”, a spus Bonetti.

Edward Iordănescu, antrenorul lui FCSB, susține că echipa sa nu-și mai permite pași greșiți.

„Urmează un meci foarte important în primul rând pentru economia clasamentului, pentru că suntem pe un loc care nu ne face cinste. Nu ne mai permitem paşi greşiţi, trebuie să producem rezultate. Apoi importanţa este cu atât mai mare datorită tradiţiei care este la mijloc, a orgoliilor. Va fi o confruntare pe care cine o crede facilă se înşeală. Va fi o confruntare cu toate armele scoase pentru că, indiferent de locurile din clasament, când se întâlnesc aceste două echipe totul se nivelează. Atitudinea, ambiţia, determinarea şi pragmatismul ies la suprafaţă şi influenţează rezultatul final”, a declarat Edi Iordănescu.