Atacantul polonez a părăsit Germania și a ajuns la FC Barcelona, echipă pe care a spulberat-o în urmă cu aproape doi ani în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, scor 8-2.

"Bavarezii" s-au și gândit ce să facă cu suma pe care au încasat-o de la Lewa. Conducerea din Munchen a încheiat negocierile cu un fundaș central din Serie A, Gleison Bremer, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Suma pe care Torino o va primi de la Bayern este de 40 milioane de euro + bonusuri. Bremer ar fi putut ajunge și la Inter Milan, dar nemții au ofertat mai mult decât trupa de pe Giuseppe Meazza, iar torinezii au decis că brazilianul va evolua în Bundesliga.

Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.????⚪️⚫️ #Juve

Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY