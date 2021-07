Scandal uriaș de rasism cu ocazia Jocurilor Olimpice! "Cum pot să vadă mingea?" Ce măsuri s-au luat

Cea mai mare întrecere sportivă a lumii are loc în aceste zile la Tokyo, iar spectacolul este total cu toate că există restricții stricte pentru participanți din partea organizatorilor. Totuși, un prezentator grec a avut o remarcă incredibilă, având în vedere că suntem în 2021, iar respectul și civilizația se presupune că ar trebui să fie obligatorii.

"Au ochii mici, cum pot vedea mingea când vine și când se îndepărtează?" a fost remarca jurnalistului grec la adresa unui jucător de tenis de masă din Koreea de Sud, care a atras reactii acide în mediul online. Acesta a fost concediat de compania la care lucra la scurt timp după totul a devenit viral.

"As their eyes are slitty, how can they watch the ball coming and going."

It's 2021 and this is how a presenter on Greek state broadcaster @ertofficial_ comments on Asian table tennis players. #ERTTokyo2021 #TokyoOlympics #OlympicGames https://t.co/KXIhjblHIq