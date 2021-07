Ce a spus ministrul Eduard Novak după atacul lansat de Ana Maria Popescu

Moment tensionat la aeroportul Henri Coandă. Ana Maria Popescu l-a ironizat pe ministrul MTS, Novak n-a mai pedalat pe subiect când a ținut discursul și a felicitat-o pe spadasină.

Vicecampioană olimpică la Tokyo în proba de spadă, scrimera Ana Maria Popescu (36 de ani) a comentat azi, la sosirea pe aeroportul Henri Coandă, declarațiile lui șefului MTS, Eduard Novak, care spusese că nici în cazul în care bugetul Federației de Scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, sportiva de la Steaua nu putea câștiga aurul.

Reacția dată în urmă cu două zile de Novak venise în urma declarațiilor de sâmbătă oferite de Ana Maria Popescu. Imediat după finala de la spadă, eleva lui Dan Podeanu își vărsase la microfonul TVR în privința bugetului acordat de MTS către FR de Scrimă.

Ana, atac ironic: "Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane!"

Azi, la revenirea în România, tripla medaliată olimpică (argint 2008, aur 2016 cu echipa și argint 2020) a pedalat pe aceeași idee și a lansat o săgeată ironică spre Carol Eduard Novak, învestit în funcție în luna decembrie.

"Am în spatele meu patru oameni, atât am avut la Jocurile Olimpice. Am avut ca sparing partner sportivi de 43 de ani, retrași din activitate, pentru că nu au fost alții mai buni. Sper să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane. Sper să facem o sală nouă", a declarat Ana Maria Popescu la sosirea în țară.

Novak n-a pus gaz pe foc: "Azi, nu sunt eu cel care trebuie să fie sărbătorit"

Novak a trecut rapid și peste momentul în care vicecampioana olimpică a evitat să-l salute și a încropit un discurs scurt în care a lăudat performanța spadasinei.

"Astăzi, nu eu sunt cel care trebuie să fie sărbătorit. Sunt sportivii care s-au întors. Şi avem o medalie de argint foarte scumpă. O medalie de argint istorică, adusă de către Ana Maria Popescu. Vreau să felicit întreaga echipă.

Stafful tehnic care a fost acolo alături de sportiva Ana Maria. Vreau să felicit antrenorii care au fost alături de cicliştii care s-au întors, să-l felicit pe Edi Grosu. Cicliştii au făcut o cursă senzaţională. În România, s-a văzut la televizor. Şi, încă o dată, vă urez mult succes şi aşteptăm şi alte medalii", a afirmat Novak.