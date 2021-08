VIDEO | "Am fost furat!" Descalificat pentru că și-ar fi lovit adversarul cu capul, un francez a făcut scandal în ring

Jocurile Olimpice de la Tokyo

Francezul Mourad Aliev ține prim-planul știrilor venite dinspre Tokyo, după ce a reacționat lipsit de fair-play și a făcut scandal în meciul din sferturile de finală ale categoriei supergrea, contra britanicului Frazer Clarke.

Scandal uriaș la Tokyo, în centrul ringului de box

Superior în repriza de debut a încleștării cu Frazer, pugilistul francez și-ar fi lovit adversarul cu capul în runda următoare și s-a ales cu un avertisment din partea arbitrului de ring.

Deși conducea la puncte, Aliev nu a putut sta la cutie pentru a-și conserva avantajul și ar fi reacționat nesportiv. Ieșirea necontrolată i-a provocat eliminarea din turneu după ce arbitrul a oprit meciul și l-a descalificat.

"Nu se vede lovitura intenționată"

Sport.ro l-a contactat azi pe un om important din boxul românesc, care sub protecția anonimatului, a comentat faza care a aprins scandalul.

"Nu se vede lovitura cu capul intenționată la francez! Probabil că erau cărțile făcute pentru englez. Cu siguranță, francezul va trece la profesioniști".

Nervos din cale afară, francezul a contestat vehement decizia, a urlat în ring spre masa de arbitraj, și-a aruncat protecția dentară și cu greu a putut fi potolit de cei din echipa sa.

Mai mult, scandalizat de decizia judecătorilor, Mourad Aliev a scuipat în ring.

Mourad Aliev: "Am fost furat!"

După ce s-a mai calmat, ca un alt semn de protest, pugilistul francez a mai stat încă 30 de minute pe marginea ringului și a refuzat să părăsescă sala.

"A fost modul meu de a arăta că decizia a fost una foarte nedreaptă. M-am antrenat o viață pentru această competiție și am venit aici, iar din cauza unei decizii a arbitrului, am pierdut. S-a terminat! Nu e corect, toți au văzut că am câștigat. M-au furat!", a declarat Mourad Aliev.