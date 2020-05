Salbaticul Cassano, imblanzit de o bomba sexy! Sotia lui adora sa pozeze dezbracata

Antonio Cassano, unul dintre copiii teribili din istoria fotbalului italian, s-a retras din activitate in 2017 si se concentreaza pe viata de familie, alaturi de sotia Carolina si de cei doi baieti pe care ii au impreuna.

Poreclit ”Fantantonio” pentru calitatile tehnice iesite din comun, Cassano s-a consacrat in tricoul lui AS Roma, dupa care a mai evoluat la grupari importante precum Real Madrid, AC Milan si Inter.

Din punct de vedere comportamental, italianul a fost mereu o fire rebela si pusa pe scandal, astfel ca n-a fost usor de stapanit, nici in teren, nici in afara lui. Cu atat mai mari sunt meritele femeii care a reusit sa-l imblanzeasca si sa-l transforme intr-un familist convins. Este vorba despre Carolina Marcialis, la randul ei o sportiva de top, componenta a nationalei de polo a Italiei.

Antonio si Carolina sunt casatoriti din 2010 si au impreuna doi baieti, Christopher si Lionel, ultimul botezat dupa celebrul Messi. Pentru a se axa in totalitate pe indatoririle de mama si de sotie, Carolina Marcialis a renuntat la polo in pana in 2016. S=a intors insa mai puternica, iar acum evolueaza la echipa Rapallo, in 2019 venind si prima convocare la nationala.

Valoroasa in bazin, Carolina Marcialis este si o femeie foarte frumoasa, careia ii place sa-si arate calitatile in public. Astfel, pe pagina sa de Instagram nu gasim prea multe fotografii din activitatea de jucatoare de polo, majoritatea fiind din intimitate, mai precis selfie-uri facute in diverse ipostaze sexy.