Pretul incredibil la care a fost evaluat Ronaldo de catre Juventus! Lumea fotbalului este in SOC! Italienii vor sa scape de el cu orice pret

Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Juventus, in vara, dupa eliminarea prematura din Champions League.

Mariajul dintre Juventus si Cristiano Ronaldo ar putea sa fie incheiat in vara, dupa cum anunta El Chiringuito, care spune ca Jorge Mendes a vorbit cu sefii lui Real Madrid despre o posibila revenira a starului portughez pe Santiago Bernabeu. Adus cu un obiectiv clar de italieni, acela de a incerca castigarea Champions League, Ronaldo nu a reusit sa-si ajute echipa sa treaca de sferturi in cele 3 sezoane in care a evoluat cu Juventus in competitia suprema.

Conform Corriere dello Sport, pretul pentru care echipa lui Andrea Pirlo se va desparti de Ronaldo ar fi de 29 de milioane de euro, iar explicatia este oferita si de salariul de 31 de milioane de euro pe sezon pe care fotbalistul il are si de care italienii ar vrea sa scape.



Ramane de vazut daca despartirea se va produce, o revenire la Real Madrid si posibila reluare a rivalitatii cu Messi ar fi cu adevarat un final fericit de cariera pentru ambii, dar mai ales pentru fanii celor doi monstrii care au incatat lumea fotbalului in ultimii 15 ani.