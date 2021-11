Mourinho a descoperit o nouă 'perlă' la AS Roma. Secretul din spatele succesului puștiului de 18 ani: ce i-a promis "The Special One"

Jose Mourinho a făcut o schimbare câștigătoare în partida din etapa a 13-a din Serie A, atunci când l-a introdus pe teren pe tânărul Felix Afena-Gyan, în minutul 74, la scorul de 0-0.

La a treia apariție la profesioniști, tânărul de 18 ani a marcat cele două goluri care au adus victoria pentru AS Roma.

"I-am promis că dacă o să marcheze, îi voi cumpăra o pereche de adidași care îi plac foarte mult, costă vreo 800 de euro. A venit la mine și mi-a spus să nu uit. Dimineață voi merge și îi voi cumpăra", a declarat Jose Mourinho la finalul partidei, explicând gestul simpatic al lui Felix Afena-Gyan de după goluri.

Mou’s a man of his word. This story just keeps getting better ❤️ pic.twitter.com/8EyfocnDvg