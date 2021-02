Juventus s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa ce a eliminat-o pe Inter! Va evolua in a 6-a finala din ultimii 7 ani

Juventus si Inter au remizat la Torino, 0-0, rezultat care i-a asigurat calificarea echipei lui Pirlo in finala cupei.

Campioana Italiei va juca in finala cu invingatoarea dintre Atalanta si Napoli. In tur, cele doua echipe au remizat, 0-0, iar Napoli spera sa joaca din nou finala, dupa ce in sezonul precedent a castigat competitia, chiar in fata celor de la Juventus. Juventus este o obisnuita a finalelor de cupa, fiind prezenta in 6 din ultimele 7 finale, unde s-a impus de 4 ori, in 2015, 2016, 2017 si 2018.

Juventus a eliminat in actuala competitie pe Genoa, Spal si Inter, si este cea mai titrata echipa din istoria competitiei, reusind sa o castige in 13 randuri, fiind urmata de AS Roma cu 9 trofee, si Inter cu 7. Finala se va juca in luna mai pe San Sino, iar data va fi stabilita ulterior de federatia de fotbal din Italia.