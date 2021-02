Dezvaluiri soc facute de o fosta handbalista: "Am fost violata de antrenor! Aveam 12-13 ani, am ramas gravida!" Drama cumplita pe care a trait-o

Mariana Marica Cetiner a vorbit despre momentele dramatice prin care a trecut.

Mariana Marica Cetiner este ultima femei inchisa pentru lesbianism in Romania, in perioada 1996-1998. Femeia a povestit momentele cumplite pe care le-a trait in Romania, unde a fost violata de antrenor, la fel ca multe alte jucatoare.

"Nu am avut mama si tata, am stat la casa de copii. Am fost batuta si violata. Am nascut cum am nascut... A murit copilul ala. Da, la casa de copii. Si de antrenor am fost violata, da, de Nita Grigore.

Noi nu stateam la club si ne ducea obligatoriu sa jucam. Ne duceau, ne antrenau si jucam. Daca nu marcai, luai bataie acolo, pe banca. Am luat bataie de la nenorocitul asta. Ne batea cu un par peste glezna. Zicea 'Daca nu dai 10 goluri din 10, dracul te ia!'.

Nu doar eu am fost abuzata de antrenor. Abuzurile au inceput de la 12 ani. Se intamplau in cantonament. Te chema la el in camera si te punea sa te dezbraci. Daca nu voiai zicea «Maine te duci acasa, te intorci la casa de copii. Dracul te ia!». Nu puteam vorbi cu nimeni. Cine sa iti ia apararea? Tot cu el tinea lumea.

S-a intamplat pana am ramas gravida. A trebuit sa avortez la 5 luni si era sa mor. Aveam 12-13 ani. A fost greu, cumplit! E un spurcat de antrenor. Nu stiu daca mai traieste. S-a sesizat lumea, dar s-a sters tot. Cand nu ai mama sau tata, dracul e al tau. A fost grea viata", a povestit femeia pentru Gazeta Sporturilor.