18 ani i-au fost suficienti la Arsenal? Inlocuitor supriza din Germania pentru Wenger. Arsenal se lupta cu Chelsea pentru semnatura sa

Arsenal se pregateste usor, usor sa se desparta de cel mai longeviv antrenor din istoria sa.

Potrvit Bild, oficialii lui Arsenal il vor pe Thomas Tuchel in locul lui Wenger. Neamtul in varsta de 44 de ani a mai fost contactat de Bayern Munchen, insa l-au preferat pe Heynckes in locul sau pentru a salva sezonul.

Chelsea este si ea interesata de Tuchel din cauza rezultatelor slabe ale lui Conte si din cauza relatiei proaste pe care o are antrenorul italian cu conducerea clubului londonez. Astfel, sansele de mai sta pe banca lui Chelsea sunt foarte mici.

Tuchel a fost antrenorul Borussiei Dortmund intre anii 2015 - 2017 si a reusit sa castige Cupa Germaniei in 2016.