Scandal urias la CSA Steaua! Conducatorii clubului sunt acuzati ca au trucat un concurs de angajare: "Se cunosteau intre ei!"

Clubul Sportiv al Armatei Steaua a scos la concurs trei posuri de kinetoterapeut.

Unul dintre candidatii pentru aceste posturi, Gabriel Dragoianu, ii acuza pe conducatorii clubului ca au favorizat alti competitori si a depus in acest sens si o contestatie.

Gabriel Dragoianu a explicat ca la testul scris au existat anumite intrebari fara legatura cu subiectul si, mai mult decat atat, membri comisiei de examinare se cunosteau cu alti candidati.

"Am fost kinetoterapeut la echipa de baschet in sezonul 2015-2016. Am fost cu ei peste tot in tara, am ajuns si in Eurocup, m-am plimbat prin Turcia si Muntengeru. Am fost cu ei, am suplinit medicul, am carat si geanta cu medicamente. Am facut de toate.

Acum am incercat sa fiu angajat permanent la club. Am dat un concurs de angajare. Intrebarile la examenul scris au fost unele capcana. Asa cred eu!

La proba practica, medicul care era in Comisie, Omer, mi-a pus intrebari care nu aveau legatura cu subiectul de examen. Eu a trebuit sa raspund, erau din domeniul meu nu insa despre subiectul concursului. Am raspuns oricum, ca sa vada ca stiu. La intrebarile pe subiect, ei mi-au trecut partial raspunsurile corecte. M-am gandit ca poate nu au timp si o sa treaca la final, dar nu s-a intamplat asta.

La proba de interviu, aceeasi situatie. Intrebari pe langa subiect si consemnari partiale din raspunsurile mele. In schimb, celalalte concurente, doua dintre ele au fost colege la facultate si le stia toata lumea: de la poarta pana la membrii comisiei.

Toti le stiau! Au fost 40 de candidati pentru trei posturi, dupa proba scrisa au ramas 6 candidati, dupa proba practica am ramas patru: eu si cele trei fete. Cand s-a tras linie, au ramas doar ele trei si eu pe dinafara! Eu avand cea mai mica medie.

Am facut contestatie si, in momentul in care le-am dat aceasta contestatie, imediat concursul s-a blocat.

Parerea mea ca se cunosteau intre ei, membrii Comisiei si cele trei fete, si mi-au pus intrebari in afara concursului ca sa ma duca cu mintea in alta parte. Au notat doar o parte din ce am spus eu. Cele trei n-au pregatire in domeniul medical, eu chiar am lucrat, stiu cu ce se mananca aceasti meserie.

Interesant ca cele trei fete si membrii Comisiei isi vorbeau pe nume… A intrebat domnul doctor, cum intram la proba asta? Tot in ordine alfabetica? Celalalt domn a raspuns: Pai da, Cosmina, Cosmina Udrea e ultima!

Pai de unde stii tu, din 40 de persoane prezente, cum o cheama pe una dintre ele? Te uiti la ea, toti aveam masti… Atentie! 5 persoane au facut parte din aceasta comisie", a spus Dragoianu pentru ProSport.