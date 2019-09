Un fost STAR de la Barcelona traieste COSMARUL vietii! Accidentare teribila suferita in ultimul meci! I-a iesit osul prin picior! VIDEO

Un fost jucator de la Barcelona a suferit o accidentare teribila.

Giovani dos Santos, fost jucator al celor de la Barcelona si Tottenham, care in acest moment joaca pentru Club America din Mexic, a suferit o accidentare ingrozitoare in meciul de campionat impotriva celor de la Guadalajara. Fostul atacant al Barcelonei, a fost bagat direct in spital dupa intrarea criminala a unui adversar. In minutul 42 al partidei, Antonio Briseno, a avut o intrare teribila asupra lui Dos Santos, gaurindu-i piciorul.

Ulterior, jucatorul care i-a provocat accidentarea teribila lui Dos Santos, si-a cerut scuze prin cadrul unui videoclip postat pe retelele de socializare.