Tragedie în Turcia: un fotbalist din echipa națională a murit la doar 27 de ani! Șumudică, șocat la aflarea veștii

Ahmet Calik (27 de ani), fundaș central cu selecții la naționala Turciei legitimat în ultimele două sezoane la Konyaspor (locul 2 în actuala ediție din Super Lig), a încetat din viață astăzi, în urma unui accident rutier.

Calik a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, fotbalistul decedând în urma impactului violent.

Înainte de Konyaspor, el a evoluat la Galatasaray, cu care a câștigat două titluri de campion, și a fost prezent în lotul Turciei de la turneul final al Campionatului European din 2016.

La ultima prezență în tricoul naționalei, a marcat și unicul său gol pentru Turcia, în victoria din amicalul cu Republica Moldova, scor 3-1.

Marius Șumudică, antrenor la Yeni Malatyaspor, rivala din campionat a lui Konyaspor, a postat pe Twitter un mesaj în care s-a declarat ”șocat la aflarea veștii”.

My thoughs and prayers go to the family, friends and colleagues of Ahmet Çalık, as well as the clubs he played for and the Turkish fans.

I was shocked to hear the news this morning.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/Q1LxYR0KqL