Prima reactie a lui Razvan Lucescu dupa ce a scris ISTORIE in Grecia! E primul titlu din cariera romanului

Antrenorul roman a reusit sa castige titlul pentru PAOK, o performanta pe care clubul din Salonic o astepta de 34 de ani. Imediat dupa meciul cu Levadiakos, castigat cu 5-0, fanii greci au dezlantuit nebunia in Salonic.

Nu mai putin de 70.000 de fani au sarbatorit titlul alaturi de Razvan Lucescu si jucatorii sai. Tehnicianul roman si-a gasit cu greu cuvintele dupa primul titlu de campion din cariera.

"Sunt fericit, cum as putea sa fiu. Sunt usurat, usurat", a declarat Razvan Lucescu pentru GazetaSporturilor.

Razvan Lucescu, in varsta de 50 de ani, a castigat pana doar Cupe in cariera de antrenor: doua cu Rapid, in 2006 si 2007, una cu Al Jaish in Qatar in 2013 si una cu PAOK in sezonul trecut.