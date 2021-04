"Fotbalul este grav deteriorat! Economia e la pamant!" Perez a vorbit pentru prima data dupa ce Super Liga a fost suspendata

Florentino Perez a vorbit despre problemele din fotbalul european intr-un interviu in presa spaniola.

Florentino Perez a acordat un interviu pentru publicatia spaniola AS si a vorbit despre poriectul Super Ligii Europene. Presedintele lui Real Madrid mai are inca mare incredere in aceasta competitie si spera ca pana la urma visul sau va deveni realitate.

Presedintele Super Ligii a vorbit despre criticile asupra faptului ca cluburile nu se pot califica pe proprile sale merite, ci doar daca esti invitat.

"Chestiile astea sunt manipulate. Acesta nu e un plan sa excluda alte cluburi sau sa sa fie importiva altor ligii. Proiectul Super Ligii este cea mai buna solutie posibila si e conceputa pentru a ajuta echipele sa scape din criza. Fotbalul este grav deteriorat, pentru ca economie este la pamant si trebuie sa ne adaptam in noua era in care traim.

Super Liga nu merge impotriva competitiilor interne si obiectivul este sa asigure ca vor fi mai multi bani alocati in toate sectiunile fotbalului. Obiectivul este sa genereze mai mult interes pentru meciuri. Nici propunerile pe care UEFA vrea sa le faca nu cred ca sunt solutile reale.

Nu putem astepta pana in 2024. Trebuie facut ceva pentru ca tinerii intre 14-24 de ani renunta sa se mai uite la fotbal pentru ca este mai plicisitor, decat alte forme de divertisment pe care acestia il gasesc", a declarat Florentino Perez.

Conducatorul galacticilor a clarificat si situatia financiara pe care o au cluburile care si-au dorit sa participe in Super Liga.

"Daca ne uitam pe datele de KPMG in primele trei luni ale pandemiei din sezonul trecut, 12 cluburi din Super Liga au raportat pierderi de 650 de milioane de euro. Pana la finalul sezonului, cu pandemia inca in desfasurare, pierderile vor fi intre 2 miliarde si 2,5 miliarde de euro", a sustinut presedintele celor de la Real Madrid pentru AS.

Perez a declarat si in ce directie trebuie sa mearga fotbalul european ca toate echipele de club sa-si mareasca profitul.

"Realitatea este ca meciurile de fotbal care sunt interesante, distractive si competitive aduc mai multi bani. Si asta o sa fie pentru toata lumea, nu doar pentru cativa, pentru ca ligile nationale valoreaza mai mult. Solidaritatea va face parte din proiectul nostru", a mai spus Perez.

Real Madrid si Barcelona sunt singurele echipe ramase in Super Liga, iar obiectivul celor doi e sa recupereze pierderile cluburilor de-a lungul pandemiei. Laporta a sustinut si el ca este o necesitate sa creezi o competitie precum Super Liga.