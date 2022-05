AS Roma - Feyenoord Rotterdam, prima finală Conference League din istorie, este LIVE pe PRO ARENA și VOYO miercuri, începând cu ora 22:00.

Centralul întâlnirii de pe ”Arena Kombetare” din Tirana (Albania) este românul Istvan Kovacs, care va fi ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene.

În plus, în lotul lui Feyenoord se află portarul Valentin Cojocaru, care încă nu a debutat oficial pentru echipa olandeză.

On our way to the #UECLfinal ????#RoadToTirana https://t.co/wKVHPDm8XA pic.twitter.com/ST3R0wlDec