Despărțirea de Wanda l-a dărâmat pe Icardi! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul la antrenamentele de astăzi

Atacantul argentinian a trecut în plan secund la PSG după venirea lui Lionel Messi, iar acum pare că trece prin momente dificile și în viața amoroasă.

Potrivit zvonurilor apărute în presă, Icardi s-a despărțit de Wanda Nara, alături de care forma un cuplu încă din 2013.

Jurnalistul Jonathan Johnson a anunțat pe contul său de Twitter că „PSG a confirmat că Mauro Icardi a fost lăsat astăzi să plece mai devreme de la antrenamente, după ce acesta a invocat motive de familie”.

OFFICIAL: PSG granted Mauro Icardi permission to miss training earlier today for “family” reasons.