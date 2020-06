Bruneta din cada face toti banii! Scena "fierbinte" cu care FOTBALISTUL-CANTARET a aprins imaginatia fanilor

Josip Drmic are 27 de ani si e un jucator de baza la echipa Norwich City si in nationala Elvetiei, insa in paralel isi gaseste timp si pentru muzica RnB, marea sa pasiune.

Pana sa ajunga in Anglia, la Norwich, atacantul s-a remarcat in Bundesliga, la cluburi de prim rang precum Bayer Leverkusen si Borussia Monchengladbach. Pe plan international, el a adunat 35 de selectii pentru reprezentativa Tarii Cantoanelor, pentru care a marcat 10 goluri. Cand se va retrage din fotbal, Drmic are insa o cariera asigurata in lumea muzicii.

Profitand si de pauza competitionala cauzata de pandemia cu coronavirus, Drmic a pus la cale un nou videoclip, el avand deja la activ o piesa de succes, lansata anul trecut ("No Tomorrow"), cu sute de mii de vizualizari pe retelele de socializare.

Astfel, inainte de a relua meciurile din a doua divizie engleza, fotbalistul a pregatit lansarea melodiei "Cinderella" (Cenusareasa), programata pentru duminica, 7 iunie, la ceas de seara.

Pentru a-si pregati fanii melomani cu ce urmeaza sa se intample, Drmic a postat pe contul de Instagram cateva fractiuni din videoclip. Incercand sa atraga atentia inca din start, internationalul elvetian a apelat la o bruneta focoasa, asezata senzual intr-o cada. Cel putin deocamdata, atacantul-cantaret a obtinut ceea ce-a dorit, "Cenusareasa" din baie fiind extrem de apreciata de cei care au comentat postarea.