EXCLUSIV | Prima reactie, dupa ce Radu Dragusin a luat 9.16 la Bacalaureat: "Nu toti pot reusi! Ar fi normal sa ai un minim de cunostinte"

Radu Dragusin a aflat astazi ca a luat nota 9.16 la examenul de bacalaureat.

Fundasul lui Juventus a demonstrat ca si sportivii pot obtine rezultate remarcabile la invatatura, iar nota sa a impresionat pe toata lumea. In cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport, jurnalista Ana-Maria Popescu si fostul fotbalist Daniel Pancu au vorbit despre importanta acestui examen.

Dragusin a obtinut nota 8.65 la Limba si literatura Romana, 9.15 la istorie si 9.7 la Logica si argumentare. Imediat dupa publicarea rezultatelor, Dragusin a reactionat: "Si ei spun ca nu le poti face pe ambele", facand referire la perceptia populara care spune ca fotbalistii tineri nu pun accent prea mare pe educatie.

"Radu Dragusin a aflat astazi notele de la bac si a luat 9.16, o nota foarte mare mai ales pentru un baiat ca el, care a fost plecat din tara si joaca la nivel inalt, se antreneaza la nivel inalt si faptul ca a avut timp de scoala si a avut timp sa invete e de admirat", a spus Ana-Maria Popescu.

"Foarte important, nu toti pot reusi performantele astea si in domeniul scolar, sunt multi jucatori care sunt jucatori care sunt geniali pe teren si se descurca mai greu pe partea asta. Ar fi normal sa ai un minim de cunostinte, sa fii pregatit si sa ai un minim de cultura, lucrurile astea te ajuta in cariera, pentru ca iti dezvolti modul in care comunici cu colegii, cu suporterii, cu mass-media", a adaugat Daniel Pancu.