150 de tractoare au escortat un club din Olanda! Imagini incredibile dinaintea meciului decisiv de promovare

Echipa de fotbal De Graafschap are sansa sa promoveze in Eredivisie, prima liga olandeza, iar fanii au decis sa le ofere jucatorilor o escorta cu tractoarele inainte meciului decisiv.

Clubul provine din orasul Doetinchem, care se afla la granita de est a Tariilor de Jos si a Germaniei, si este considerat zona rurala a tarii in comparatie cu metropolele Rotterdam, Haga si Amsterdam.

Ca urmare a localitatii lor, De Graafschap este poreclit "Super Femierii". Desi nu este un club foarte mare are o baza pasionata de fani si a fost prezenta de mai multe ori in Eredivisie.

Sustinatorii clubului au iesit vineri, in timp ce De Graafschap pleca spre Amsterdam pentru meciul lor decisiv de promovare impotriva lui Jong Ajax. Fanii au decis sa celebreze posibila promovare intr-un mod inedit. 150 de tractoare au escortat autocarul clubului pana la intrarea in stadion.

De Graafschap, a second division Dutch team, can get promoted to Eredivisie today, so their fans decided to escort the team bus in tractors.

The real football farmers ????????‍???? pic.twitter.com/fidENJ8GvJ