Sotia lui Schumacher, acuzata ca MINTE: "Stiu ca Michael se afla intr-o stare extrem de grava! Povestea lui nu se poate termina asa!"

Starea lui Michael Schumacher este din nou subiect de dezbatere in presa internationala.



Wilhelm "Willi" Weber, fostul impresar al lui Michael Schumacher, este de parere ca sotia acestuia minte in legatura cu starea reala de sanatate a fostului campion de Formula 1 si de fapt Corinna este cea care ascunde informatiile.

"Stiu ca Michael se afla intr-o stare extrem de grava, dar nu pot sa urmaresc progresul pe care il face. As vrea sa stiu cum se simte, cum evolueaza, sa pot sa-i strang mana. Trebuie sa stiti ca pur si simplu, Corinna nu permite acest lucru. Corinna se teme ca dupa ce voi vedea ce se intampla, voi iesi in presa si voi spune adevarul. Cred cu tarie ca se poate recupera, pentru ca este un adevarat campion. Povestea lui Schumacher nu se poate termina asa! Ma rog pentru el si cred cu tarie ca vom reusi sa-l vedem din nou intr-o zi", a declarat Wilhelm Weber pentru publicatia Sport.

Corinna Schumacher a declarat pentru revista She ca la dorinta lui Michael fanii au fost privati de informatii despre starea de sanatate a fostului campion mondial.



"Puteti fi siguri ca se afla pe cele mai bune maini si ca facem tot ce putem pentru a-l ajuta. Va rugam sa intelegeti ca este dorinta lui ca acest subiect sa fie tinut in privat. Intotdeauna si-a dorit asta", a declarat Corinna Schumacher pentru revista germana She.

Schumacher a suferit un traumatism cranian sever in 2013 pe cand se afla la schi. Schumacher a suferit doua operatii la spitalul din Grenoble, a fost transferat apoi in 2014 la un spital din Laussane, iar din septembrie 2014 este tratat in locuinta sa din Elvetia.

Schumacher a castigat 7 titluri de campion mondial in Formula 1: in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004.