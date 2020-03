Sezonul de Formula 1 e distrus! S-a anuntat a opta cursa care nu se va disputa 

Coronavirusul a lovit puternic cea mai importanta cursa automobilistica din lume.

Azerbaijan Grand Prix a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, devenind a opta cursa din acest sezon care nu va incepe la data stabilita sau care a fost anulata. Cursa de la Baku era programata pentru 5-7 iunie, dar a cazut si ea victima mortalului virus care s-a raspandit cu repeziciune in intreaga lume. Amanarea a venit dupa discutii amanuntite intre oficialii Formulei 1, ai Federatiei Internationale de Automobilism (FIA), ai Guvernului Azerbaijnanului si experti medicali nationali si internationali.

De la inceputul raspandirii virusului Covid-19, cursele de la Melbourne, Bahrain si Hanoi au fost anulate, in timp ce cele care trebuiau sa aiba loc la Shanghai, Zandvoort, Barcelona si Monaco au fost amanate. Acum sezonul 2020 al F1 ar trebui sa inceapa in Canada, pe Circuit Gilles Villeneuve din Montreal, dar si aceasta cursa este in dubiu. Cel mai probabil, la fel ca in cazul altor intreceri mondiale importante cu organizarea perturbata, precum Euro 2020 (amanat pentru 2021), a Olimpiada de la Tokyo (in curs de amanare pentru 2021) sau a altor competitii sportive majore, sezonul din F1 va fi anulat, daca nu se va gasi rapid un remediu pentru coronavirus.