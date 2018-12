SCHUMACHER, veste URIASA: "Nu este tinut la pat!" Cum este tratat intr-un CASTEL de 50 de milioane

Pe 29 decembrie se implinesc 5 ani de la teribilul accident de ski suferit de Michael Schumacher.

Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 se recupereaza intr-un castel din Elvetia la 5 ani de la teribilul accident care l-a aruncat in coma.

Sotia lui Schumacher, Corinna, a decis sa nu ofere presei nicio informatie despre starea fostului star din Formula 1, in ciuda milioanelor de fani care asteapta vesti despre el.

Cotidianul Daily Mail sustine ca a aflat care este starea lui Schumacher in acest moment. Acesta nu este legat la pat si nici nu este intubat. Dar primeste in continuare asistenta medicala si terapie care il costa 50.000 de lire pe saptamana. Toata familia locuieste in castelul de 50 milioane de lire de pe malul lacului Gland, iar una din corpurile cladirii a fost transformata intr-o adevarata clinica medicala dupa accident.

Purtatoarea de cuvant a familiei Schumacher a dezvaluit de ce starea fostului campion este tinuta in mare secret. Era planul sau oricum sa dispara din atentia publica dupa retragerea din Formula 1.

"In general, presa nu prea a avut niciodata acces la informatii personale despre Michael si Corinna, sotia lui. Cand am avut mai demult, inainte de accident, o discutie lunga cu el, mi-a zis: «N-are sens sa ma mai cauti anul viitor, voi disparea».

Cred ca era visul lui secret sa se poata rupe de presa intr-o zi. De aceea, acum vreau sa-i protejez dorinta si sa nu dau nici o informatie despre starea lui", a declarat managerul lui Schumi.



SCHUMACHER, 50 DE ANI IN IANUARIE



Pe 3 ianuarie, Michael Schumacher implineste 50 de ani. Familia sa pregateste cateva evenimente prin care onoreze cariera sa extraordinara. Va fi momentul cand vom afla mai multe despre situatua lui Schumacher?

"Cel mai bun cadou pentru Michael si familia sa este ca oamenii sa-si aminteasca de el ca cel mai bun pilot si ca un detinator de recorduri", a spus Sabine Khem.



"AM URMARIT CURSA DIN BRAZILIA ALATURI DE SCHUMACHER"



Jean Todt, fostul sef de la Ferrari si presedinte FIA, le-a dat mari sperante fanilor lui Schumacher recent, cand a anuntat ca a urmarit Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei alaturi de fostul pilot. "In general sunt foarte atent cu ce spun, dar pot sa confirm ca am mers acasa la Schumacher si am urmarit impreuna cursa din Brazilia", a spus Todt.