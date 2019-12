O pustoiaca din Romania viseaza sa piloteze in Formula 1! Fata se intrece deja cu baietii la karting.

La 10 ani, Zoe zboara cu viteze ametitoare pe circuit.



"Astazi am atins o viteza sde 106 km/h. Cateodata ma simt ca si cum as fi pe un nor si zbor", a declarat Zoe Florescu Potolea.



Fata care se joaca cu masinutele e cea mai mica din clasa la scoala. Zoe e singura fata din Romania care goneste la trofeul Ayrton Senna. Si 15 pusti romani se dau cu karturile langa Napoli. Zoe si-a ales ca logo pe casca, un unicorn!