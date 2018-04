Final incredibil in MP al Azerbaijanului! Verstappen si Ricciardo, colegi la Red Bull, au facut accident si au abandonat! Hamilton a castigat cursa

Ricciardo a ratat ocazia de a se apropia de podium in clasamentul general.

Turul al 40-lea al Marelui Premiu al Azerbaijanului a avut un incident incredibil intre pilotii Red Bull - Ricciardo a incercat sa-l depaseasca pe Verstappen, acesta nu l-a lasat si cei doi s-au ciocnit! Ambii au fost nevoiti sa abandoneze iar safety car-ul a intrat pe pista.

Verstappen a fost sanctionat din cauza unei coliziuni si dupa Marele Premiu al Chinei de acum 2 saptamani.

In turul 47 a inceput nebunia! Vettel a incercat sa-l depaseasca pe Bottas insa a intrat cu viteza prea mare in viraj si a fost depasit apoi si de Hamilton, si de Raikkonen! In turul urmator i-a explodat cauciucul lui Bottas iar Hamilton a trecut pe locul 1, fiind urmat de Raikkonen si Perez, Vettel fiind pe 4. Acesta este clasamentul final!



HAMILTON, LIDER MONDIAL dupa 4 curse





Sebastian Vettel (Ferrari) a plecat din pole position, pentru a treia oară consecutiv în acest sezon, cu prilejul Marelui Premiu al Azerbaidjanului, a patra cursă din calendarul Formulei 1 programată duminică pe circuitul stradal din Baku.

Vettel a reuşit cel mai rapid tur de circuit în sesiunea oficială de calificări cu timpul de 1min41sec498/1000 , fiind urmat de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) şi de australianul Daniel Ricciardo (Red Bull).

Iată grila de start a MP al Azerbaidjanului:

1. Sebastien Vettel (Germania-Ferrari) - 1:41.498

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie-Mercedes) 1:41.677

3. Valtteri Bottas (Finlanda-Mercedes) 1:41.837

4. Daniel Riccardo (Australia-Red Bull) 1:41.911

5. Max Verstappen (Olanda-Red Bull) 1:41.994

6. Kimi Raikkonen (Finlanda-Ferrari) 1:42.490

7. Esteban Ocon (Franţa-Force India) 1:42.523

8. Sergio Perez (Mexic-Force India) 1:42.547

9. Carlos Sainz (Spania-Renault) 1:43.351

10. Lance Stroll (Canada-Williams) 1:43.585

11. Serghei Sirotkin (Rusia-Mercedes) 1:43.886

12. Fernando Alonso (Spania-McLaren) 1:44.019

13. Charles Leclerc (Franţa-Sauber) 1:44.074

14. Nico Hulkenberg (Germania-Renault) 1:43.066 *

15. Kevin Magnussen (Danemarca-Haas) 1:44.759

16. Stoffel Vandoorne (Belgia-McLaren) 1:44.489

17. Pierre Gasly (Franţa-Toro Rosso) 1:44.496

18. Marcus Ericsson (Suedia-Sauber) 1:45.541

19. Brendon Hartley (Noua Zeelandă-Toro Rosso) 1:57.354

20. Romain Grosjean (Franţa-Haas) - fără timp.