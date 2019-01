Michael Schumacher, 50 de ani! Anuntul facut de familia legendei Formula 1, la 5 ani de la accident! 

Michael Schumacher implineste azi 50 de ani.

Cu 7 titluri de campion in Formula 1, Michael Schumacher este considerat cel mai mare pilot din istoria Marelui Circ.

In urma cu 5 ani, Schumacher s-a lovit la cap intr-un accident de ski si a intrat in coma. De atunci este tratat de familia sa intr-o casa din Elvetia, iar informatiile despre starea germanului sunt extrem de putine.

Familia lui Schumacher a deschis un muzeu in onoarea fostului mare pilot, dar si o aplicatie si un set de ...emoji denumite "Schumoji" pe care fani din toata lumea sa le poata folosi.



"VA RUGAM SA-I RESPECTATI DORINTA"

Familia fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher a facut un apel la opinia publica si la fanii acestuia sa fie intelegatori fata de lipsa de informatii privind starea de sanatate a acestuia, dand insa asigurari ca sportivul se afla pe maini bune, scrie DPA.

''Va rugam sa intelegeti ca vrem sa respectam dorinta lui Michael si sa pastram problemele privind starea sa de sanatate in privat'', se arata intr-o postare pe Facebook publicata de membri ai familiei pilotului.

Michael Schumacher va implini 50 de ani pe 3 ianuarie, iar din 2013 nu a mai aparut in public dupa ce a suferit un accident grav la cap in timp ce se afla la schi in statiunea franceza Meribel.

La inceputul lunii decembrie, Jean Todt, presedintele Federatiei Internationale de Automobilism (FIA) si fostul patron al lui Schumacher la Ferrari, a dezvaluit pentru cotidianul german Bild ca l-a vizitat pe fostul sau pilot in Elvetia, la Gland, in weekend-ul Grand Prix-ului Braziliei.

Pilotul german a obtinut cele mai multe titluri mondiale pentru echipa italiana Ferrari (5), intre 2000 si 2004. El a mai cucerit doua titluri mondiale cu Benetton in 1994 si 1995. La Ferrari, Schumacher a ajutat echipa sa castige si 6 titluri mondiale la constructori.